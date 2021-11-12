Profesör ruhsal pandemiyi değerlendirdi: 2’nci Dünya Savaşı’ndan çok daha travmatik

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi psikiyatr Prof. Dr. Erol Göka, Covid-19 salgınını 2’nci Dünya Savaşı’yla karşılaştırarak,”Çaresiz olma anlamında çok daha büyük bir travmatik durumla karşı karşıyayız” dedi.

Fotoğraf: blog.omvana.com

AA’nın aktardığına göre Covid-19 salgınını aynı zamanda bir ‘ruhsal pandemi‘ olarak niteleyen Göka, milyonlarca insanın akıl sağlığının etkilendiğini belirterek “Özellikle kaygı ve travma açısından yaşananların 2’nci Dünya Savaşı’ndan bir farkı yok” dedi.

Ruhsal rahatsızlıklarda yüzde 30 artış

Profesör, bu süreçte korku, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğunun görülme sıklığının arttığına dikkat çekti: “Psikolojik rahatsızlık açısından özellikle kadınlar erkeklerden, gençler yetişkinlerden daha kötü durumdaydı. Beklenen rakamlara göre yüzde 25-30 arasında ruhsal rahatsızlıklarda artış görüldü.”

Komplike matem

Salgının başlarında olağandışı şartlarda düzenlenen cenaze törenlerini anımsatan Göka şu değerlendirmeyi yaptı: “Vefat eden insanlar, büyük bir korku ve telaş içinde hiçbir kurala uymaksızın defnedildi. O bakımından insanlar yakınlarıyla vedalaşamadı, vefat eden yakınına dokunamadı, bakamadı. Bunların inşallah ceremesini yaşamayız ama bizim psikoloji bilgilerimiz, komplike mateme zemin hazırladığını gösteriyor.“