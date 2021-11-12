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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Binalı Yıldırım’ı ‘Türkiye’nin aksakalı’ olarak atadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakan Binali Yıldırım’ı ‘Türkiye’nin aksakalı’ olarak atadıklarını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Yassıada’daki Türk Konseyi 8’inci Zirvesi’nde konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:


* Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı’dır.

* Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı’yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz.

* Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz.

* Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye’nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek.

* Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır.

* Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.

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