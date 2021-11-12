Üç transa servis yapmayı reddedip sözlü saldırıda bulunan işkembeciye hapis cezası

Ankara 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi, üç kişiyi trans oldukları gerekçesiyle restorana kabul etmeyen ve sözlü saldırıda bulunan Köroğlu İşkembecisi’nin işletmecisi ve çalışanına hapis cezası verdi.

Fotoğraf: kaosgl.org

Başkentteki Köroğlu İşkembecisi 2017 yılında, yemek yemeye giden üç transın önündeki servisleri toplayarak, “İçeri giremezsiniz, patronun kesin emri var travestilere servis açmıyoruz” diyerek dışarı çıkarmıştı.

Kendilerini, ‘Türkiye’nin ilk resmî LGBTİ+ derneği’ diye tanımlayan KAOS GL Derneği’nin internet sitesinde yayımlanan Aslı Pınar imzalı habere göre saldırıya uğrayan Janset Kalan ve arkadaşı E.G.’nin açtığı dava dün sonuçlandı.

Transları lokantaya almayıp hakaret eden Köroğlu İşkembecisi’nin işletmecisi O.G.D. ve şef garsonu Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesi uyarınca hapis cezası aldı.

O.G.D. ve şef garson hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedeniyle tutuklanmadı ancak beş yıl içinde bir başka suç işlemeleri durumunda cezaları infaz edilecek.

İkilinin avukatı Emrah Şahin, ayrımcılık suçunu işleyen lokanta işletmecisinin duruşmalara katılmadığını, hakkında yakalama kararı çıkarmak zorunda kaldıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Duruşmalara sanık O.G.D. hiç katılmadı. Hakkında çıkarttığımız yakalama kararından sonra havaalanında gözaltına alındı ve orada alınan ifadesinde olay yaşandığı sırada lokantada olmadığını söyledi. Ancak yapılan incelemeler sonucu orada olduğu kesinleşti. Bugünkü duruşmadaysa Janset Kalan ve E.G. tarafından sanık teşhis edildi ve hakaret edip, restorandan çıkaran kişilerden biri olduğu kanıtlandı.

Savcılığın Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesine göre cezalandırılması talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Hem lokanta işletmecisi O.G.D. hem de şef garson bu suçtan bir yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha önce işledikleri bir suç olmadığı için mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Bu şu anlama geliyor failler beş yıl içinde bir başka suç işlemeleri durumunda bu ceza hükümleri açıklanacak. Ayrıca faillerin kararı istinafa veya temyize götürme hakları yok; itiraz hakları var, o da Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülebilir. Bu durumda da cezanın kesinleşmesini bekleriz.”