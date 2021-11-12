‘Muz yeme’ videosu çeken 45 sığınmacı sınırdışı ediliyor

Göç İdaresi Başkanlığı, TikTok isimli sosyal medya platformunda ‘provokatif şekilde’ muz yeme görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle 45 kişiyi sınırdışı ediyor.
Sığınmacılar, işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
‘Kanal Dünya’ isimli Youtube kanalında 17 Ekim’de yayınlanan sokak röportajında, bir Türk vatandaşının Suriyeli gence “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” demesi, sosyal medyada gündem olmuştu.
Bunun üzerine Türkiye’de yaşayan bazı yabancılar, muz yedikleri videoları paylaşmaya başlamıştı. Videoların ‘provokasyon’ olarak değerlendirilmesi sonucu başlatılan soruşturmada onlarca kişi gözaltına alınmıştı.