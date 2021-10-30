‘Muz yeme videosu’na sekiz gözaltı daha

Sosyal medya platformu TikTok’ta ‘muz yeme videosu’ paylaşan Suriyeli sekiz kişi daha gözaltına alındı.
‘Kanal Dünya’ isimli Youtube kanalında 17 Ekim’de yayınlanan sokak röportajında, bir Türk vatandaşının Suriyeli gence “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” demesi, sosyal medyada gündem olmuştu.
Bunun üzerine Türkiye’de yaşayan bazı yabancılar, muz yedikleri videoları paylaşmaya başlamıştı. Videoların ‘provokasyon’ olarak değerlendirilmesi sonucu başlatılan soruşturmada 30’dan fazla kişinin adı belirlenmiş, 10’dan fazla yabancı gözaltına alınmıştı.
İzmir’de polis ekipleri, kentte video paylaşan sekiz kişiyi dün gözaltına aldı. Yaşı küçük bir kişi, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar’ kapsamında sınır dışı edilmek üzere il göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.