Nihat Doğan ‘müjde’yi verdi: 2023’te siyasete atılacağım, HDP’den aday olabilirim

Türkücü Nihat Doğan, 2023’te siyasete atılacağını duyurdu.

Flash TV’de yayınlanan Seyhan Soylu moderatörlüğündeki ‘Al Sana Haber‘ programında konuşan Doğan, dünyanın daha özgürlükçü bir yöne evrildiğinden bahsederek “Özgürlükçüler kazanacak, diktatörler, faşistler kaybedecek dedi.

Bu sırada Soylu’nun “Erdoğan…” diye başlayarak cümleye girmesi üzerine Doğan “Ben girmem Erdoğan meselesine, ben siyaset yapmıyorum” diyerek lafını kesti.

Ardından ‘jet hızıyla kendisiyle çelişen’ türkücü sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyaset yapacağım. Açık ve net söylüyorum. 2023’te Allah nasip ederse siyaset yapacağım. Bizim en büyük hatamız zaten siyaset yapmamak suretiyle dokunulmazlığı almamamız. Bunların geniş geniş esmesinin sebebi o. Geçmişte abilerimin yaptığı o hataya ben düşmeyeceğim. Siyaset yapacağım. İlk defa buradan açıklıyorum, 2023’te adayım.”

Soylu’nun “HDP’den mi?” diye sorması üzerine Doğan “Orası beni ilgilendirir. HDP de olabilir, siyasi bir partidir. ‘Ben siyaset yapacağım’ diyorum” diye yanıt verdi.

Doğan son yıllarda iki kız çocuğunu alıkoyduğu ve daha sonra hakkında takipsizlik verildiği suçlamayla gündeme gelmişti.