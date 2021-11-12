Dolar 10’a yürürken bakan Elvan ısrarcı: Hükümet yüksek kuru desteklemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dolar 10 liraya doğru giderken hükümetin ihracatı desteklemek için yüksek kur hedeflediği yönündeki iddiayı bir kez daha yalanladı.

Elvan’ın bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı bütçe sunumundaki kur değerlendirmeleri şöyle: “Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan yanlış yorumlara değinmek istiyorum. Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir.“

Elvan şöyle devam etti: “Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor. Yapılan indirim ve fiyat ayarlamalarının TÜFE’yi düşürücü etkisi yaklaşık 5,3 puan olurken, bu uygulamalar sonucunda 125 milyar TL’lik kamu gelirinden vazgeçtik.”

Bakan Elvan ayrıca bu yıl yüksek büyümeyi diğer yılların aksine düşük cari açık ile birleştireceklerini söyledi: “2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek. 2021’i geçmiş yılların aksine yüksek büyüme düşük cari açık ile kapatacağız.”

Dolar kuru

Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan Merkez Bankası, ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puanla devam etmişti.

ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 6,2’yle 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından ise dolar kuru dün 9,97’ye ulaşarak tarihi zirvesini yenilemişti. Merkez Bankası’nın (MB) geçen ay odak noktasına aldığı cari denge eylül ayında 1,65 milyar dolar fazla vermesine rağmen yeni faiz indirimi endişeleri TL’deki değer kazanımlarının önüne geçti. Dolar bugün ise 9,91-9,94 bandında hareket ediyor.