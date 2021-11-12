BİM ucuza şeker bulamıyormuş

Yaklaşık bir haftadır marketlerinde toz ve küp şekerin bulunmadığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına açıklama getiren BİM yönetimi, uygun fiyatlı şeker tedarikinde zorlandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘fahiş fiyatlardan‘ sorumlu tuttuğu beş büyük market zincirinden biri olan ve bu konuda ceza kesilen BİM, son günlerde marketlerinde şeker raflarının boş kaldığına yönelik paylaşımların hedefi olmuş, bazı kullanıcılar BİM’in zam hazırlığında olduğuna dönük yorumlar yapmıştı.

Milli Gazete’nin haberine göre bu paylaşımlara yanıt veren BİM yönetimi, Türkiye’deki şeker üretiminin büyük kısmının özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapıldığını hatırlatarak, şu açıklamayı yaptı: “Şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir.”

Fabrikaların son günlerde şeker satışını neredeyse durdurduğunu vurgulayan BİM yönetimi, açıklamasına şöyle devam etti: “Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız.”

Açıklamanın tamamı şöyle: “Ülkemizdeki şeker üretiminin yaklaşık yarısı kamu kuruluşu niteliğindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte, şeker pancarı fiyatı devletimiz tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Dolayısıyla şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir.

Şeker fiyatını ve piyasasını yöneten, yönlendiren üretimin yaklaşık yarısını temin eden kamu kuruluşlarına şirketimizin güveni sebebi ile hiçbir dönemde stoklama gibi bir eylemde bulunulmamıştır. Devletimizin sahibi olduğu Şeker üreticisi kurum kayıtlarından BİM’in stok amaçlı şeker satın almadığı görülecektir. Bu sebepledir ki Ülkemizin en büyük tedarikçisi olan Kamu kuruluşunun bu günlerde şeker satışını neredeyse durdurması, diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız.”