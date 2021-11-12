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Yaramazlara biraz batar!

16 vekile ait 19 dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığında

Halkların Demokratik Partisi’nden 15 (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) bir olmak üzere 16 milletvekiline ait toplam 19 dokunulmazlık dosyası, TBMM başkanlığına sunuldu.

İsimler şöyle: HDP’li Ağrı Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Dersim Dağ, Mardin Milletvekili Ebru Günay, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Şırnak Milletvekilleri Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Muş Milletvekili Sevin Coşkun, Hakkari Milletvekili Said Dede, Gaziantep Milletvekili Mahmut Doğrul ve DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz.


Dosyalar incelemenin ardından Adalet-Anayasa Karma Komisyonu’na havale edilecek.

Meclis’e gelen son dosyalarla toplam dokunulmazlık dosyası sayısı 1387’ye çıktı.

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