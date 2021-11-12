Dünyada ilk: Hastalık teşhisine ‘iklim değişikliği’ yazıldı

Temmuz 2017’den beri ‘suç örgütü kurmak’tan tutuklu bulunan Veysel Şahin’in, Mart 2018’deki savcılık ifadesinde, tahliye edilmesi ve hakkındaki dosyaların kapatılması için kendisinden 1 milyon dolar istendiğini söylediği ortaya çıktı. Şahin, tutuklanması öncesinde de bir polis müdürünün bizzat “Senin, kardeşlerin ve eşleri hakkında açılmış bir dosya var. 500 bin lira verirseniz bütün isimleri çıkartırız” dediğini öne sürdü.