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Yaramazlara biraz batar!

Dünyada ilk: Hastalık teşhisine ‘iklim değişikliği’ yazıldı

Kanadalı bir kadın, ülkede yazın yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayınca dünyada ‘iklim değişikliği’ teşhisi konan ilk hasta oldu.

Fotoğraf: Reuters

Kanada’da haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkede yazın kaydedilen ani ölümlerin 570’inin sıcaklıkla ilgisi olduğu belirtilmişti.


Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre iklim değişikliği sebebiyle yılda 150 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası sonrası solunum güçlüğü gibi şikayetlerle hastaneye başvurularda da artış yaşandı.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, ilk defa bir hastanın teşhisine ‘iklim değişikliği’ yazdığını söyledi.

Doktor, 70 yaşındaki kadının durumundan sıcak hava dalgalarının ve kötü hava kalitesinin sorumlu olduğunu belirtti.

İklim değişikliği teşhisi koyan doktor, kadının astım, diyabet ve kalp yetmezliği hastası olduğunu ve kliması olmayan bir evde yaşadığını aktardı.

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