Türkiye’den Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemenlilere izin verilmeyecek

Polonya sınırında yaşanan çatışmalar sonrası Türkiye’deki havalimanlarından Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları artık kabul edilmeyecek.

Avrupa’ya göçmen akınını teşvik etmekle suçlanan Belarus, Asya ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya yeni göç rotası oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağına oturmuştu. Göçmen geçişlerinin artması üzerine Polonya’nın Belarus sınırını kapatmasıyla derinleşen krizde, Avrupa Birliği’nden (AB) Rusya ve Türkiye’ye de eleştiriler yöneltildi. Rusya, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’yu göçmenleri AB’ye karşı kullanmak için yönlendirmekle suçlanırken, Türkiye’nin de göçmenleri havayoluyla Belarus’a taşınmasını mümkün kıldığı iddia edilmişti.

Türkiye’nin adı transit ülke olarak geçerken, AB’nin yaptırım kartını çıkarması üzerine THY iddiaları yalanlamıştı.

Bilet satışı yapılmayacak

Konuyla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü şunları söyledi: “Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak ülkemiz havaalanlarından Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır.”