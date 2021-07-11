Akşam Postası / 11 Temmuz 2021

Bilim Kurulu üyesi: Vakalar 1000’in altına inerse maske cebimize girecek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayısının 1000’in altına düşmesi durumunda sürekli maske takma zorunluluğunun ortadan kalkabileceğini söyledi: “AVM’ye, kalabalık bir yere gittik, metroya bindik; o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız.”

Kayıp silahlar sarmalı: TRT’de kilitli kasada bulunan silahlar da ortada yok

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘envantere kayıtlı olmayan’ silahların sivillere dağıtıldığı yönündeki iddiası, envantere kayıtlı olan kayıp silahları da gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı kayıp silahları ararken bir bilgi de CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den geldi. Sertel, TRT’nin İzmir yerleşkesinde kilitli bir kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğunu söyledi. Söz konusu silahlar kaybolduktan beş gün sonra emniyete bildirilmişti.

Bir çiftçi toprağını neden terk eder?

Tarım ülkesi Türkiye’de devletten destek göremediği gibi borçların pençesinde yaşam mücadelesi veren çiftçiler topraklarını terk etmeye başladı.

Sosyal medya için RTÜK benzeri yapı sinyali

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sosyal medya platformları için RTÜK benzeri bir yapının kurulmasının tartışıldığı öğrenildi.

Sığınmacıları taşıyan minübüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Aşırı sıcak ve nemden ötürü Antalya’da plajlar açık hava oteline döndü

Fotoğraf: DHA

Antalya’da aşırı sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar uyumak için soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Auschwitz’teki orkestranın üyesi hayatını kaybetti: Akordeon çalarak kurtulmuştu

Nazilerin 2’nci Dünya Savaşı’nda Polonya’da kurduğu toplama kampı Auschwitz’te kurulan orkestranın üyeleri arasındaki Esther Bejarano 96 yaşında hayatını kaybetti. Bejarano, orkestrada akordeon çaldığı için hayatta kalabilmişti.

Elde kalan konutlardaki artışa rağmen fiyatlarda düşüş beklentisi yok

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hazırlanan rapora göre, 2021’in ilk çeyreğinde elde kalan konut sayısında artış var. Raporda ayrıca faiz oranlarında indirim olsa bile aşırı şişen konut fiyatlarının geri dönmesinin zor olduğuna vurgu yapılıyor.