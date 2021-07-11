Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Temmuz 2021

Bilim Kurulu üyesi: Vakalar 1000’in altına inerse maske cebimize girecek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayısının 1000’in altına düşmesi durumunda sürekli maske takma zorunluluğunun ortadan kalkabileceğini söyledi: “AVM’ye, kalabalık bir yere gittik, metroya bindik; o zaman maskemizi takacağız, sonra çıkarıp cebimize koyacağız.”

Sinovac aşısı yaptıran yüzlerce Taylandlı sağlıkçı enfekte oldu

Bilim insanları uyardı: Aynı anda iki varyanta yakalanmak mümkün

İsrail’den de üçüncü doz kararı: Yalnızca belli bir gruba uygulanacak

‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Kayıp silahlar sarmalı: TRT’de kilitli kasada bulunan silahlar da ortada yok

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘envantere kayıtlı olmayan’ silahların sivillere dağıtıldığı yönündeki iddiası, envantere kayıtlı olan kayıp silahları da gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı kayıp silahları ararken bir bilgi de CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den geldi. Sertel, TRT’nin İzmir yerleşkesinde kilitli bir kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğunu söyledi. Söz konusu silahlar kaybolduktan beş gün sonra emniyete bildirilmişti.


TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Bir çiftçi toprağını neden terk eder?

Tarım ülkesi Türkiye’de devletten destek göremediği gibi borçların pençesinde yaşam mücadelesi veren çiftçiler topraklarını terk etmeye başladı.

Bir Hodor aranıyor

Sosyal medya için RTÜK benzeri yapı sinyali

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sosyal medya platformları için RTÜK benzeri bir yapının kurulmasının tartışıldığı öğrenildi.

Kelimeler kaybolduğu zaman

Sığınmacıları taşıyan minübüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

50 Maddede Veganlık: Çünkü gelecek vegan

Aşırı sıcak ve nemden ötürü Antalya’da plajlar açık hava oteline döndü

Fotoğraf: DHA

Antalya’da aşırı sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar uyumak için soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Auschwitz’teki orkestranın üyesi hayatını kaybetti: Akordeon çalarak kurtulmuştu

Nazilerin 2’nci Dünya Savaşı’nda Polonya’da kurduğu toplama kampı Auschwitz’te kurulan orkestranın üyeleri arasındaki Esther Bejarano 96 yaşında hayatını kaybetti. Bejarano, orkestrada akordeon çaldığı için hayatta kalabilmişti.

Elde kalan konutlardaki artışa rağmen fiyatlarda düşüş beklentisi yok

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hazırlanan rapora göre, 2021’in ilk çeyreğinde elde kalan konut sayısında artış var. Raporda ayrıca faiz oranlarında indirim olsa bile aşırı şişen konut fiyatlarının geri dönmesinin zor olduğuna vurgu yapılıyor.

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TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) deprem gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Ulus ve Harbiye semtlerindeki binalarını kapsayan arazilerden rant kokusu yükseliyor. Boşaltma işlemiyle eş zamanlı olarak Çekmeköy ilçesindeki askeri bir alan imar değişikliğiyle yapılaşmaya açıldı. Söz konusu alanda TRT’ye de yer ayrıldı. Bu, boşaltılan binalara geri dönülmeyeceği kanaatini güçlendirdi. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait Bein Connect tesislerine ne kadar kira ödendiği meçhul. TRT Genel Müdürlüğü kira bedeli ve süresine ilişkin soruları ‘ticari sır’ diye yanıtlamadı.

‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.