14 tünel piercing’le rekorun sahibi: Sizin vücudunuz, sizin kararınız

Britanyalı James Goss ilginç bir Guinness rekoru sahibi: Yüzünde 14 adet tünel piercing’i var.

Fotoğraf: guinnessworldrecords.com

Rekorlar kitabına girmek için hiç çaba sarfetmemiş. Önceki rekorun sahibi 11 piercing’li Alman Joel Miggler’ı görünce benim yüzümce daha çok var rekoru kırmam zor olmasa gerek diye düşünmüş.

Yüzündeki 14 ‘deliğin‘ boyutları 3 ila 18 milimetre arasında değişiyor. Rekor fikri Alman selefiyle aklına girmiş olsa da Goss’un piercing ve dövmelere ilgisi eskiye dayanıyor. İlk piercing’ini 13 yaşında yaptırmış, sıradan bir iğneyle hem de: “Bir kızdan hoşanıyordum. O yapmak istedi, ben de izin verdim.”

Bu uzun sürecek vücut modifiye yolculuğunun başlangıcı oldu. Ancak bu yolda her zaman sorunsuz ilerlemedi. 14 yaşına geldiğinde kendi kendine dudağını deldi. Enfeksiyon kapınca acile gitmek zorunda kaldı.

15’ine geldiğinde yanaklarını deldirmek istedi. Annesi yine kendi kendine yapar korkusuyla oğlunu bir profesyonele götürdü.

Piercing işlemlerinden sonra Goss’un deldirdiği yerleri genişletme tutkusu başladı. 16 yaşında başlayan kulaklarındaki delikleri esnetme hevesi yanlış yöntemler ve takılar kullanması sonucu kulak memesinin tamamen yırtılmasıyla son buldu.

Şimdi bir yandan yırtık kulak deliklerini yaptırmayı bir yandan da vücuduna yeni piercingler ve dövmeler eklemeyi planlıyor.

Meraklılarına tavsiyesi şöyle: “Bu sizin vücudunuz, güvenli şekilde yaptığınız sürece vücudunuzla ilgili kararlarınız sadece sizi ilgilendirir. Sadece sizin ne düşündüğünüz ve hissettiğiniz önemli”