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Yaramazlara biraz batar!

Harry ve Meghan’a ‘en fazla iki çocuk’ kararı için çevrecilik ödülü

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle’a ikiden fazla çocuk sahibi olmama kararı nedeniyle çevrecilik ödülü verildi.

Çift, oğlu Archie ile… Fotoğraf: Reuters

Sürdürülebilir insan nüfusu üzerine çalışan Britanya merkezli yardım kuruluşu Population Matters çifti çevre için rol model olarak nitelendirdi.


İkiden fazla çocuk sahibi olmama kararıyla gezegen üzerindeki etkisini azalttığı belirtilen çiftin bu nedenle ödüle layık görüldüğü belirtildi

Prens Harry Vogue dergisinin Britanya edisyonuna en fazla iki çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini anlatmıştı. Çiftin oğlu Archie mayıs 2019’da dünyaya gelmişti. Kızları Lilibet ‘Lili’ Diana ise geçen ay doğdu.

Population Matters sözcüsü “Dük ve düşesin iki çocuk seçimi ve bu niyetlerini kamuoyuna açıklayarak çocukları için daha iyi bir gelecek sağlamaya yardımcı oluyor ve diğer aileleri için rol model teşkil ediyor” dedi.

Küçük ailelerin insanlığın dünya üzerindeki etkilerini azalttığı vurgulanan açıklamada aynı zaman bütün çocuklar için daha iyi bir gelecek anlamına geldiği belirtildi: “Dük ve düşes bu kararlarıyla küçük aileilerin de mutlu aileler olabileceğini teyit ettiler.”

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