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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medya için RTÜK benzeri yapı sinyali

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sosyal medya platformları için RTÜK benzeri bir yapının kurulmasının tartışıldığı öğrenildi.

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Sabah gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuya ilişkin olarak MYK’da şunları söyledi: “Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz de bunu gündemimize alalım.


Erdoğan’ın sözlerinin ardından AKP içinde sosyal medyaya denetim mekanizması oluşturulması için çalışmaların başladığı öne sürüldü.

RTÜK’ün mevcut çalışma tarzı esas alınarak yürütülen çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceği belirtiliyor.

Denetim mekanizması için oluşturulan kurulda ise uzmanlar, ilgili toplumsal kesimler ve kamu kurum ve kuruluşları ile temsilcilerinin yer alması düşünülüyor.

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