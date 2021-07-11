Aşırı sıcak ve nemden ötürü Antalya’da plajlar açık hava oteline döndü

Antalya’da aşırı sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar uyumak için soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Fotoğraf: DHA

Termometrelerin zaman zaman 43 dereceyi gösterdiği Antalya’da yüksek nem ve sıcak dolayısıyla zor anlar yaşanıyor.

Havaların çok ısınmasıyla evlerde uyumakta güçlük çeken vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gitmeyi tercih ediyor.

Kimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu.

Sahilde uyumak için gelen insan yoğunluğu ise dikkat çekti.

Ailesi ve arkadaşlarıyla sahile çadır kuran Fatih Sonat, “Hava gayet güzel. Dün akşam geldik ve burada çadır kurduk. Sabahın ilk saatlerinde de denize girdik. Kahvaltının ardından çadırda uyumaya devam edeceğiz. Bu sene ilk kez çadır kurarak uyumaya geldik. Bu da çok güzel oldu” dedi.

Döşemealtı ilçesinden Konyaaltı’na uyumaya gelen Emre Özçelik ise şunları söyledi: “Evlerimiz çok sıcak. Döşemaltı’nda olmasına rağmen evim çok sıcak. Buraya geliyoruz, bir masraf da yapmıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanık sahilde sabahlıyoruz, serin bir havada yatmaya çalışıyoruz. Sivrisinek olmuyor, daha rahat yatıyoruz. 8 kişi geldik. Havlu ve battaniye serip yatıyoruz burada.”