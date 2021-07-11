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Yaramazlara biraz batar!

Sinovac aşısı yaptıran yüzlerce Taylandlı sağlıkçı enfekte oldu

Tayland Sağlık Bakanlığı Sinovac aşısı olan 600’den fazla sağlık çalışanının yeniden enfekte olduğunu duyurdu. Bakanlığın gündeminde üçüncü doz aşı yapılması var. üçüncü doz aşının viral vektör ya da mRNA olacağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta Tayland’da basına sızan bir sağlık bakanlığı belgesi, Sinovac aşısının etkinliğine dair endişelerin dile getirilmesine neden olmuştu. Söz konusu belgede adı verilmeyen bir bakanlık yetkilisi sağlık çalışanlarına takviye doz (3’üncü doz) olarak BioNTech aşısı yapılmaması gerektiğini, bunun Sinovac aşısının etkili olmadığını kabul etmek anlamına geldiğini belirtiyordu. Medyada yer alan belgeyi Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul doğrulamıştı.


Sinovac’a rağmen enfekte oldular

Nisan-temmuz aylarında sağlık bakanlığı verilerine göre iki doz Sinovac alan 677 bin 348 sağlık personelinden 618’i yeniden Covid-19 virüsüyle enfekte oldu. Bir hemşire hayatını kaybetti, bir sağlık çalışanının durumu ise kritik.

Yetkililerden Sopon Iamsirithawon, risk altındaki sağlık çalışanlarının bağışıklığını artırmak için üçüncü doz aşıyı önerdi: “Bu farklı bir aşı, ya viral vektör AstraZeneca ya da Tayland’ın yakın zamanda alacağı bir mRNA aşısı olacak.”

Tayland bu ayın sonunda ABD’den 1,5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı bağışı bekliyor. Ekim ayından sonra teslim edilmek üzere ise 20 milyon doz aşı sipariş etti. Pfizer-BioNTech aşısında mRNA teknolojisi kullanılıyor.

Tayland, pandeminin geçen yıl başlamasından bu yana toplam 336 bin 371 vaka ve 2 bin 711 ölüm bildirdi.

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