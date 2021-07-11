Kayıp silahlar sarmalı: TRT’de kilitli kasada bulunan silahlar da ortada yok

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘envantere kayıtlı olmayan’ silahların sivillere dağıtıldığı yönündeki iddiası, envantere kayıtlı olan kayıp silahları da gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı kayıp silahları ararken bir bilgi de CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’den geldi. Sertel, TRT’nin İzmir yerleşkesinde kilitli bir kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğunu söyledi. Söz konusu silahlar kaybolduktan beş gün sonra emniyete bildirilmişti.

Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin’e teslim ettiğini iddia etmişti. O gece orada bulunan Ahmet Onay da Peker’i doğrulamış ama “Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim” demişti.

‘TRT’de 10 adet silah kayboldu’

Sertel Halk Tv’de yaptığı açıklamada 15 Temmuz gecesi kaybolan silahların yanısıra TRT binasında kaybolan silahları da hatırlattı: “O dönemde pek farkına varamadık ama bunu iktidarın açıklaması gerekiyor. Sadece orada kaybolmadı, TRT’de 10 adet silah kayboldu. İzmir’de. Yani güvenlik elemanlarının kullandığı 10 adet silah şu anda halen bulunamadı. Bu da bulunamıyor. Bu kayıp silahlarla ilgili o gece dağıtıldığı söylendiği gibi, bırakılan silahların da alındığı söyleniyor. Ama muamma… Bunu biz bilemeyiz. Bunu bilecek kişiler, İçişleri Bakanı’dır, Milli Savunma Bakanı’dır… Silahın kaybolduğu noktasında, iktidarın da kabulü var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz.”

‘Kilitli kasadaydı, beş gün sonra emniyete bildirildi’

Sertel TRT’de kaybolan silahlarla ilgili 2019 yılında Meclis’te soru önergesi vermişti: “TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde yaklaşık bir ay önce kilitli olan kasada bulunan 10 adet silahın kaybolduğu bilgisine ulaştım. Silahlar kayboluyor ancak Emniyete 5 gün sonra bildiriliyor. Kuruma ait 10 tane silah kaybolmasına rağmen soruşturma açılan, açığa alınan veya tutuklanan kimsenin olmaması son derece ilginç. Bu silahlar nereye kaybolmuştur? Dışarıdan birinin yapması mümkün değilken kurum içinden kim veya kimler bu işi yapmıştır? Ne için çalınmıştır? Yaşanan bu olayla ilgili üst düzey yöneticiler kayrılmakta mıdır? Birileri korunmakta mıdır? Bu olayın üzeri örtülmeye ve kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. TRT yönetiminden bu skandalla ilgili açıklama ve sorumlularla ilgili derhal gereğinin yapılmasını bekliyoruz.”