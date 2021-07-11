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Yaramazlara biraz batar!

Elde kalan konutlardaki artışa rağmen fiyatlarda düşüş beklentisi yok

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hazırlanan rapora göre, 2021’in ilk çeyreğinde elde kalan konut sayısında artış var. Raporda ayrıca faiz oranlarında indirim olsa bile aşırı şişen konut fiyatlarının geri dönmesinin zor olduğuna vurgu yapılıyor.

Fotoğraf: DHA

Maliyet artışlarına dikkatin çekildiği ‘Temmuz 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu‘nda, özellikle demir-çelik ve çimentoda öngörülemeyen yüksek artışların maliyet baskısını ağırlaştırdığının altı çizildi. Geçen yıl başlayan konut fiyat artışının devam ettiğini aktarılan raporda, “Önümüzdeki sonbaharda faiz oranlarında düşüş gerçekleşse de bu kez konut talebi artışıyla fiyatlarda kayda değer düşüş beklentisi mevcut değildir” dendi.


Konut istatistiklerinden derlenen raporda ayrıca Türkiye’de konut sahipliğinin 2019’da yüzde 58,8 iken geçen yıl gerçekleştirilen kampanyalara ve düşük faiz ortamına rağmen yüzde 57,8’ye düştüğü hatırlatıldı.

Yine rapora göre bu dönemde elde kalan konut sayısı da arttı. 2020 sonunda 1 milyon 464 bin 331 olan Türkiye’nin konut stoku, 2021’in ilk çeyreğinde 1 milyon 543 bin 255 olarak kaydedildi.

Kaynak: TÜİK

Raporda fiyat artışlarıyla ilgili ise şöyle dendi: “Geçen yıl başlayan konut fiyat artışı devam etmekte olup; TCMB tarafından kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda nominal olarak yüzde 32,4 ve reel olarak yüzde 13 oranında artmıştır.”

Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın geçen ay yayınlanan bir raporunda da dünyada konut fiyatlarının fazla ısındığı, son bir yılda en fazla artışın ise yüzde 32 ile Türkiye’de görüldüğü vurgulanmıştı.

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