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Yaramazlara biraz batar!

Sığınmacıları taşıyan minübüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla kişinin bulunduğu minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen minibüsteki 12 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Yaralanan 20 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye’deki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga götürüldü.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan kazanın olduğu yere giderek görevlilerden bilgi aldı.

Kullanılamaz hale gelen minibüs, ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı.

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