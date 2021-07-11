Sığınmacıları taşıyan minübüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT)’nin Ulus ve Harbiye’de deprem gerekçesiyle boşaltılan binaları rant tehlikesi ile karşı karşıya. Çünkü boşaltılma işlemiyle eş zamanlı olarak askeri bir alanda imar değişikliğine gidildi ve yapılaşmaya açıldı. Yapılaşmaya açılan bu bölgede TRT için de yer ayrıldı. Bu durum boşaltılan binalara tekrar geri dönülmeyeceği yönündeki kaygıları da güçlendirmiş oldu. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait olan Bein Connect’te ne kadar kira ödendiği ise meçhul. Diken’e açıklama yapan Haber-Sen, TRT Genel Müdürlüğü’ne kira bedelini ve ne kadar süreli kiralandığını sordu. Ancak genel müdürlük ‘ticari sır’ yanıtını verdi.