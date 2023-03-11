Akşam Postası / 11 Mart 2023

Aksoy anketi: Kılıçdaroğlu 11 puan önde
Aksoy Araştırma’nın geçen hafta düzenlediği anketin sonuçlarına göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11,2 puan önünde.
Yeşil Sol ve Yeniden Refah partileri seçime girebilecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesine Yeşil Sol Parti (Yeşiller ve Sol Gelecek) ve Yeniden Refah Partisi’ni de ekledi.
HÜDA-PAR aday çıkarmayıp Erdoğan’ı destekleyecek
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.
Erdoğan: Yeni dostlarımızla destan yazacağız
Fatih Portakal Sözcü TV’yle anlaştı
Fatih Portakal, Sözcü TV’yle anlaştığını duyurdu.
HDP kararına kızan Bahçeli AYM’ye yüklendi: Tasfiye edilmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin Hazine yardımı hesabındaki blokajı kaldırması ve kapatma davasında sözlü savunmayı ertelemesi hakkında “Mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmeli” dedi.
Merkez Bankası dolar satış kuru için alt sınır getirdi
Döviz talebini azaltmak isteyen Merkez Bankası, bankalardan döviz işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın daha da açılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Zafer yakın, meşaleleri yakın
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın desteklediği bağımsız cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Zafer yakın, meşaleleri yakın” dedi.
Doğru Parti, Özdağ ile yolları ayırdı: Üçüncü aday Erdoğan’a yarar
Tepkileri inceleyen Nagehan Alçı kendini savundu: Komedi bu
‘Zulümleri alkışlayan bir AKP’den yana olamayacağını’ yazınca sosyal medyanın diline düşen gazeteci Nagehan Alçı, bugünkü yazısında eleştirilere yanıt verdi.