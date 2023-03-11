Akşam Postası / 11 Mart 2023

Bu yıl 95’inci kez verilecek Oscar ödülleri yarın yeni sahiplerini bulacak. Filmler birbirinden iddialı, oyuncu performansları çarpıcı, konu yelpazesi geniş. Hemen her dalda birden çok favorinin yarıştığı törenden önce, hangi filmi nerede izleyebileceğinizi derledik.