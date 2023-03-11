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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Mart 2023

Aksoy anketi: Kılıçdaroğlu 11 puan önde

Aksoy Araştırma’nın geçen hafta düzenlediği anketin sonuçlarına göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11,2 puan önünde.

Yeşil Sol ve Yeniden Refah partileri seçime girebilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girme yeterliliğine sahip partiler listesine Yeşil Sol Parti (Yeşiller ve Sol Gelecek) ve Yeniden Refah Partisi’ni de ekledi.


HÜDA-PAR aday çıkarmayıp Erdoğan’ı destekleyecek

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Erdoğan: Yeni dostlarımızla destan yazacağız

Fatih Portakal Sözcü TV’yle anlaştı

Fatih Portakal, Sözcü TV’yle anlaştığını duyurdu.

Berkin Elvan, ölümünün dokuzuncu yılında unutulmadı

HDP kararına kızan Bahçeli AYM’ye yüklendi: Tasfiye edilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin Hazine yardımı hesabındaki blokajı kaldırması ve kapatma davasında sözlü savunmayı ertelemesi hakkında “Mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmeli” dedi.

Merkez Bankası dolar satış kuru için alt sınır getirdi

Döviz talebini azaltmak isteyen Merkez Bankası, bankalardan döviz işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın daha da açılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Zafer yakın, meşaleleri yakın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın desteklediği bağımsız cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Zafer yakın, meşaleleri yakın” dedi.

Doğru Parti, Özdağ ile yolları ayırdı: Üçüncü aday Erdoğan’a yarar

Oscar adayı filmleri nerede izleyebilirsiniz

Tepkileri inceleyen Nagehan Alçı kendini savundu: Komedi bu

‘Zulümleri alkışlayan bir AKP’den yana olamayacağını’ yazınca sosyal medyanın diline düşen gazeteci Nagehan Alçı, bugünkü yazısında eleştirilere yanıt verdi.

Bilimin gençlik vaadi ne kadar gerçekçi: ‘Yaşlanma karşıtı araştırmaların çoğu ticari’

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Akşam Postası / 11 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Oscar adayı filmleri nerede izleyebilirsiniz

Bu yıl 95’inci kez verilecek Oscar ödülleri yarın yeni sahiplerini bulacak. Filmler birbirinden iddialı, oyuncu performansları çarpıcı, konu yelpazesi geniş. Hemen her dalda birden çok favorinin yarıştığı törenden önce, hangi filmi nerede izleyebileceğinizi derledik.