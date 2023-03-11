Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın desteklediği bağımsız cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Zafer yakın, meşaleleri yakın” dedi.

Fotoğraf: Ümit Özdağ / Twitter

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrısını geri çeken Özdağ, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Muharrem İnce olacağını söylemişti.

Ancak Zafer Partisi’nin adaylık için yeniden Mansur Yavaş’a çağrı yapması sonrasında İnce ittifaktan bir WhatsApp mesajıyla ayrılmıştı.

Zafer Partisi, bugün Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan ‘ata ittifakı‘nın kuruluşunu kamuoyuyla paylaştı.

Kürsüye Ümit Özdağ’dan sonra çıkan Sinan Oğan, konuşmasında sık sık Türk olduğunu vurguladı.

Sığınmacıların ‘Türkiye için demografik bir tehdite dönüştüğünü’ söyleyen Oğan, bu sorun AKP ve millet ittifakının çözemeyeceğini söyledi.

‘Arkalarında para babaları ve dış güçler’ olmadığını savunan Oğan, “Ne Amerika, ne Rusya ne de Çin. Her şey Türkiye için” dedi.

Oğan, konuşmasını “Zafer yakın, meşaleleri yakın” diyerek bitirdi. Destekçileri de “Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz” diye slogan attı.