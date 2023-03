Oscar adayı filmleri nerede izleyebilirsiniz

Bu yıl 95’inci kez verilecek Oscar ödülleri yarın yeni sahiplerini bulacak. Filmler birbirinden iddialı, oyuncu performansları çarpıcı, konu yelpazesi geniş. Hemen her dalda birden çok favorinin yarıştığı törenden önce, hangi filmi nerede izleyebileceğinizi derledik.

The Banshees of Inisherin (Inisherin’in Ölüm Perileri) (/ Vizyon

En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (iki ayrı oyuncuyla), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Film Müziği dallarında toplam 9 adaylığı bulunan film, dağılan bir ülkeyi çözülen arkadaşlık üzerinden anlatıyor.

Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) / Netflix

Yılın en çok konuşulan filmi aralarında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Kurgu’nun da olduğu toplam 11 dalda aday.

All Quiet on the Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) / Netflix

En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı, En İyi Film Müziği, Yabancı Dilde En İyi Film kategorilerinde 6 dalda aday olan filmi Netflix’de izleyebilirsiniz. Film, kendisi de Birinci Dünya Savaşı’na katılan Alman yazar Erich Maria Remarque’nun 1928 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı ve daha önce de defalarca filme çekildi.

Argentina, 1985 /Prime Video

Arjantin’deki askeri diktatörlük döneminden sonra, askeri liderleri sivil bir mahkemede yargılama görevi verilen savcı Julio Strassera ve ekibinin adalet mücadelesini anlatan film, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışıyor. Arjantin 1985 filmi Prime Video’da izlenebilir.

The Quiet Girl / Vizyon

Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışan İrlanda filmi şu an sinemalarda gösterimde.

Empire of Light / Disney++

En İyi Sinematografi dalında yarışan film Disney+ platformunda yayımlanıyor.

Blonde / Netflix

En İyi Kadın Oyuncu dalında Cate Blanchett’le birlikte ödülün en güçlü adayı olan Ana De Armas’ın Marilyn Monroe’yu canlandırdığı filmi Netflix’te izlemek mümkün.

Living (Yaşamak) / Vizyon

En İyi Erkek Oyuncu ödülü için yarışan Bill Nighy’nin başrolünde yer aldığı film vizyonda gösteriliyor.

The Whale (Balina) / Vizyon

Özellikle Brendan Fresar’ın yarıştığı En İyi Erkek Oyuncu dalında iddialı olan film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorilerinde de aday. Aşırı kilolu bir adamın çocuğuyla yeniden bağ kurma çabasını anlatan film sinemalarda gösterimde.

Aftersun / MUBİ

Film, anne babası genç yaşta boşanmış 11 yaşındaki Sophie’nin babası Calum’la 1990’ların sonlarında çıktığı tatili anlatıyor. Calum’u canlandıran Paul Mescal, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı. Tatilin Fethiye’de geçtiği filmi bağımsız yapımlara ağırlık veren streaming platformu MUBİ’de izleyebilirsiniz.

Black Panther: Wakanda Forever / Disney+ (yakında)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı dallarında aday olan filmi hemen değil ama yakında Disney+ platformunda izleyebilirsiniz.

Glass Onion (Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven) / Netflix

En İyi Uyarlama Senaryo dalında yarışan ‘katil kim’ film Netflix’te oynuyor.

Pinocchio (Pinokyo) / Netflix

Dünyanın en ünlü hikayelerinden Pinokyo, Film En İyi Animasyon dalında Oscar’a aday ve Netflix’te gösterimde.

Top Gun Maverick / Bein Connect

En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Orijinal Şarkı, En İyi Görsel Efekt dallarında aday olan film Bein Connect’te izlenebilir.

Bardo – Netflix

Alejandro-Inarritu’nun yönettiği yarı biyografik film En İyi Sinematografi kategorisinde aday.

RRR – Netflix

İki Hintli devrimci Alluri Sitarama Raju ve Komaram Bheem’in İngiltere’ye karşı verdiği mücadeleyi anlatan film En İyi Orijinal Şarkı dalında aday.

Le pupille / Disney+

En İyi Kısa Film dalında aday olan Le Pupille Disney + platformunda izlenebilir.

Fire of Love (Aşkın Ateşi) / Disney+

Birbirlerine ve yanardağlara tutkulu Katia and Maurice Krafft’ın sıra dışı yaşamı ve ölümünü anlatan film En İyi Belgesel dalında Oscar’a aday.

Turning Red (Kırmızı) / Disney+

En İyi Animasyon kategorisinde aday olan film; ergenlik, regl, büyüme gibi konuları uygun olmayan bir şekilde ele aldığı şeklinde eleştirilmişti. Bu tartışmalı filmi Disney + platformunda izleyebilirsiniz.