Doğru Parti, Özdağ ile yolları ayırdı: Üçüncü aday Erdoğan’a yarar

Doğru Parti, Ümit Özdağ’ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi’nin öncülük ettiği ‘ata ittifakı’ndan ayrıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter/ANKA

Doğru Parti, cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın cumhur ittifakına yaracağını söyleyerek ata ittifakından ayrıldı.

ANKA’nın aktardığına göre Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu şunları dedi: “Doğru Parti olarak üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın cumhur ittifakına hizmet edeceği ve partimizi bölen bir duruma düşüreceği inancındayız. İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan’ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz.”

Zafer Partisi, Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi’yle ittifak yapmış ama Özdağ’ın CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a adaylık çağrısı yapması üzerine İnce, ittifaktan ayrıldığını belirtmişti.

Sonrasında Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan ata ittifakının kuruluşu bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu duyurdu.