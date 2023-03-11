Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayında üçüncü alternatife kaldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Ümit Özdağ. (Fotoğraf: Twitter)

Özdağ, birçok kez cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı görmek istediklerini belirtmiş, hatta Yavaş altılı masa tarafından aday gösterilmezse ona teklif götüreceklerini söylemişti.

Akşener’in çıkışını fırsat bildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyip altılı masadan kalkmış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu adaylığa çağırmıştı. Özdağ da bunu fırsat bilip Yavaş’a teklifini tekrar gündeme taşımıştı.

Ama İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldı. Bunun üzerine Yavaş’a çağrısını geri çeken Özdağ, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Muharrem İnce olacağını söylemişti.

Ancak Zafer Partisi’nin adaylık için yeniden Mansur Yavaş’a çağrı yapması sonrasında İnce ittifaktan bir WhatsApp mesajıyla ayrılmıştı.

Özdağ ise pes etmedi ve üçüncü alternatif olarak eski MHP milletvekili Sinan Oğan’a yöneldi.

Zafer Partisi, bugün saat 14:00’te Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan ‘ata ittifakı‘ kamuoyuyla paylaşacak.

Özdağ, Twitter hesabından da ittifakın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu açıkladı.