Depremlerde can kaybı 47 bin 975’e çıktı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Yaramazlara biraz batar!
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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