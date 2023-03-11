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Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 47 bin 975’e çıktı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Akşam Postası / 11 Mart 2023

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Oscar adayı filmleri nerede izleyebilirsiniz

Bu yıl 95’inci kez verilecek Oscar ödülleri yarın yeni sahiplerini bulacak. Filmler birbirinden iddialı, oyuncu performansları çarpıcı, konu yelpazesi geniş. Hemen her dalda birden çok favorinin yarıştığı törenden önce, hangi filmi nerede izleyebileceğinizi derledik.