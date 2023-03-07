Deprem bölgesinde 232 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesindeki 11 şehirde yıkık ve acil yıkılacak (ağır hasarlı) bina sayısı 232 bin olarak güncellendi.

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Son rakamı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan dün yaklaşık 40 bin binada da 164 bin orta hasarlı bağımsız birim bulunduğunu söylemişti

deprem bölgesinde mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yapılacağını belirtmişti.

Erdoğan ayrıca, “İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır” demişti.

Seviyeler

İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle: