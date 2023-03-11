Hangi kamu görevlilerinin vekillik için istifa etmesi gerekiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i feshetmesiyle 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde istifa etmesi gereken kamu görevlilerinin listesi ve son günü içeren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) genelgesi yayınlandı. Buna göre kamu görevlileri 16 Mart saat 17:00’ye kadar adaylık için istifa etmek zorunda.

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Erdoğan’ın 10 Mart’ta imzaladığı ve aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Türkiye, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Milletvekilliği seçimlerinden aday olacak kamu görevlilerininse görevlerinden istifa etmesi gerekecek.

YSK tarafından yayımlanan genelgeye göre kamu görevlilerinin 16 Mart saat 17:00’ye kadar istifa etmeleri gerekiyor.

Öte yandan YSK’nın genelgesinde istifa etmesi gereken kamu görevlileri şöyle sıralandı:

Hakimler ve savcılar,

Yüksek yargı organları mensupları,

Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

Belediye başkanları,

Subaylar ile astsubaylar,

Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

Belediye meclisi üyeleri,

İl genel meclisi üyeleri,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.

Seçimlerin ardından istifa eden vekil adayı veya vekil olamayan kamu görevlileri yeniden görevlerine dönebilecek. Ancak yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar istifa sonrası tekrar görevlerine dönemeyecek.