Erdoğan: Yeni dostlarımızla destan yazacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim kampanyalarını nasıl yürüteceklerini açıkladı, “14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan ve katılacak dostlarımızla cumhur ittifakı olarak beraberce yazacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

*14 Mayıs seçimlerinde de hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Amacımız ülkemizi demokrasi ve kalkınma yolunca elde ettiği kazanımları Türkiye yüzyılının girizgahı olarak yeni bir dönemin kapılarını açmak.

*14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak dostlarımızla cumhur ittifakı olarak beraberce yazacağız.

Son olarak, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Cumhur ittifakına Yeniden Refah Partisi ve DSP’nin de katılabileceği belirtiliyor.

‘Müzikli miting yok’

*Dün imzalayarak Resmi Gazete’de yayımladığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından YSK seçim takvimini oluşturmaya başladı. Seçim kampanyamızı 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yönelik hassasiyetle yöneteceğiz.

*Kırkı çıkmadan genel merkezler önünde aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız. Müzikli mitingi ve klasik kampanya yöntemlerini kullanmayacağız. İnsanlarımızla yüz yüze hasbihal edecek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Türkiye için hemen şimdi diyerek 20 yıllık eser ve hizmet altyapımızın üzerine bina edeceğimiz program ve projelerimizi anlatacağız.

‘Hemen şimdi’

*Daha adil dünya için hemen şimdi diyerek umudunu bize bağlamış tüm mazlumların gür sesi olmayı sürdüreceğiz. Sosyal devlet için hemen şimdi diyerek kadın, genç, çocuk, yaşlı, engellilerimize hep yanlarında olduğumuzu gösterecek yeni adımlar atacağız. Hemen şimdi diyerek çalışanlarımıza, esnaflara, işletmecilerimize daha çok destek vereceğiz. Bu ülkenin her bir insanının hemen şimdi diyerek hak ettiği güçlü, güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye yolunda birlikte yürümeye çağıracağız.