Akşam Postası / 10 Ocak 2024

Adrese teslim kadro ilanında ileri aşama: Direkt isim yazıldı

İstanbul Okan Üniversitesi, adrese teslim kadro ilanında ileri giderek direkt isim yazdı.

Can Atalay: Artık benim için Meclis cezaevidir

Tutuklu TİP milletvekili Can Atalay, siyaset yapmasının engellendiğini belirterek, “Artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, cezaevidir, bu hücredir” dedi.

ILO raporuna göre küresel işsizlik oranı 2024’te artacak

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2024’te küresel işsizlik oranında artış olacağını kaydetti.

44 yıllık suçsuz hapse 25 milyon dolarlık tazminat

ABD’de 44 yıl boyunca haksız yere hapis yatan Ronnie Wallace Long’a 25 milyon dolar tazminat verilecek.

Diken ve İFÖD işbirliğiyle: AYM sansüre bahane edilen kanun maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) internet gazeteciliğini ‘etkisiz hale getirmek’ için kullanılan kanun maddesini iptal etti.

İşsizlik yüzde 9’a yükseldi

Türkiye’de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9’a çıktı.

MHP 55 belediye başkan adayını duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart’taki yerel seçimlerde yarışacak iki büyükşehir, 12 il ve 41 ilçede yarışacak 55 adayın isimlerini açıkladı.

Medyada 63 yılda değişen bir şey yok: Üretenler kadın, yönetenler erkek

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, yazıişleri ve sahada aktif görev yapan kadın gazetecilerin üst düzey yönetici kadrolarındaki azlığına dikkat çekti.

Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

Kentsel dönüşümde verilen kira desteği fiyatları artırıldı.

Türkiye’de bir popo kaldırma ameliyatı daha ölümle bitti

Britanya’dan Türkiye’ye kalça büyütme (Brezilya tipi popo kaldırma – BBL) ameliyatı için gelen 26 yaşındaki Demi Agoglia, operasyondan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gençler vergisiz cep telefonunda 21 kuruşluk poşete takıldı

Üniversitesi öğrencisi, vergisiz cep telefonu uygulamasından faydalanabilmek için kendisine 9 bin 500 liralık bir telefon aldı. Ama telefon 21 kuruşluk poşetle verildiği için öğrenciye 4 bin 500 lira olan vergi iadesi yapılmadı.

FIFA, cinsel tacizle suçlanan Marc Overmars’ı cezalandıracak

FIFA, Marc Overmars’ı Ajax futbol şube sorumlusu olduğu dönemde kulüpteki kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu için dünya çapında cezalandıracak.

Rektör, kendine torpil yaptırdığını açıkladı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, diş hekimliği fakültesinden randevu alamadığı için torpil yaptırdığını söyledi.

Londra müzelerindeki 1700’e yakın eser kayıp

Britanya’nın başkenti Londra’daki müzelerden, aralarında Kraliçe Victoria’nın portresinden 200 milyon yıllık fosile 1700’e yakın eserin çalındığı ya da kaybolduğu rapor edildi.