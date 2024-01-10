ILO raporuna göre küresel işsizlik oranı 2024’te artacak

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2024’te küresel işsizlik oranında artış olacağını kaydetti.

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ILO, ‘Dünya İstihdam ve Sosyal Görünümü: 2024 Eğilimleri’ başlıklı bir rapor yayınladı.

AA’nın haberine göre raporda, iş gücü piyasalarının kötüleşen ekonomik koşullara rağmen şaşırtıcı bir direnç gösterdiği, aynı zamanda sosyal adalete ilişkin umutların zayıflamasının endişe yarattığı ifade edildi.

2022’de yüzde 5,3 düzeyinde olan küresel işsizlik oranının, geçen yıl yüzde 5,1’e gerilediği, küresel iş açığı ve iş gücü piyasasına katılım oranlarında da 2023’te iyileşme görüldüğü belirtildi.

Verilerdeki ufak değişimler nedeniyle kırılganlıkların ortaya çıktığına işaret edilen raporda, iş arayan kişi sayısının bu yıl 2 milyon artacağı, böylelikle küresel işsizlik oranının 2023’teki yüzde 5,1 seviyesinden yüzde 5,2’ye çıkacağı kaydedildi.

Çalışan yoksulluğunun devam edeceği öngörüsünde bulunulan raporda, 2020’den sonra hızla düşmesine rağmen aşırı yoksulluk içinde yaşayan çalışan sayısının 2023’te yaklaşık 1 milyon arttığı bildirildi.

Gelir eşitsizliğinin de arttığı belirtilen raporda, reel harcanabilir gelirdeki düşüşün toplam talep ve daha sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma bakımından kötüye işaret ettiği bilgisi verildi.

Eşitsizlikte artış

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo, şunları kaydetti:

“Yaşam standartlarındaki düşüş ve düşük üretkenlik sürekli enflasyonla birleşince, eşitsizliğin artmasına zemin hazırlayan koşullar ortaya çıkmış oluyor ve bu durum, sosyal adaleti sağlama çabalarını sekteye uğratıyor ve daha fazla sosyal adalet sağlanamazsa, sürdürülebilir bir iyileşme asla söz konusu olamayacak.”