Can Atalay: Artık benim için Meclis cezaevidir

Tutuklu TİP milletvekili Can Atalay, siyaset yapmasının engellendiğini belirterek, “Artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, cezaevidir, bu hücredir” dedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Atalay’ın Twitter (X) hesabından konuya ilişkin cezaevinden gönderdiği mesaj paylaşıldı.

Mesajda “Anayasa Mahkemesi kararları hakkımda verilmiş olsa dahi sahip çıkılması gereken demokrasidir, insan haklarıdır, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğüdür” dendi.

Mesajda öne çıkan diğer kısımlar şöyle:

*Tartışılan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bir milletvekilinin özgürlüğüdür. Ancak asıl mesele vatandaşların seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahip çıkabilmektir. Asıl meselemiz demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmalıdır.

*Hangi şartlar altında olursa olsun bu sorumluluğu yerine getirmek topluma olan borcumdur. Bulunduğum 20 metrekarelik hücreden çıkıp Mecliste yemin etmem, siyaset yapmam istenmiyor. Hatay halkı için çalışmam engelleniyor. Engelleri aşmak gerekiyor.

*O halde artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır, cezaevidir, bu hücredir. Dün olduğu gibi bugün de Anayasa’nın uygulanmasını savunuyorum. Hukukun egemen olması için başta Hataylılar olmak üzere hepimiz için mücadele vermeyi sürdürüyorum, sürdüreceğim.

*Keyfiliğin sonucunun otoriterliktir. 100 yılını arkada bırakan cumhuriyetimiz, ancak demokratik hukuk devletinin kurallarıyla daha da ileri taşınabilir.

*Sözümüz, sözdür. Yolumuzdan dönmeyeceğiz.

*Karşı karşıya olduğumuz tehlikelerin farkındayız. Yöneticilerin keyfiliğine, hukuksuzluğuna karşı çıkan bütün yurttaşlarımızı, yan yana duruşumuz ve dayanışmamız kurtaracaktır.