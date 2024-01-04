CHP anayasaya sahip çıkmak için herkesi Tandoğan Meydanı’na çağırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasını ‘darbe girişimi’ olarak niteledi ve herkesi 14 Ocak’ta düzenlenecek mitinge çağırdı.

Fotoğraf: CHP

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Yargıtay’ın, AYM’nin Atalay’la ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararını da tanımaması nedeniyle olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantı sonrası konuşan CHP lideri Özel,TBMM Genel Kurulu’nu 9 Ocak’ta olağanüstü toplantıya çağıracaklarını, 14 Ocak Pazar günü de ‘Sahip çıkıyoruz’ sloganıyla Ankara Tandoğan Meydanı’nda miting düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*PM’miz tamamen karşı karşıya olduğumuz yargı eliyle Anayasa’yı askıya alma, Anayasa’yı yok sayma ve anayasasızlaştırma suretiyle bir sivil darbe girişimini gündemine almış durumda. Gezi Davası, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları şeytanlaştırdığı bir davadır

*Mesele öyle Can Atalay meselesi falan filan değildir. Mesele birinin kin davası, kan davası uğruna kendi yetkilerine aldığı bu anayasanın bir maddesini hiçe sayma meselesidir.

*Erdoğan, anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir.

*Bugün Anayasa Mahkemesi yok hükmündeyse, yarın Millet Meclisi yok hükmündedir. Anayasa yoksa devlet yoktur, devlet yoksa düzen yoktur.

*Bu anayasanın bir maddesi artık yok diyen yarın “Senin malın da yok” der, “Senin canını da korumam” der.

*Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimi için önümüzdeki salı günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.

*14 Ocak Pazar günü “Geleceğimize sahip çıkıyoruz” diyeceğimiz, demokrasiye, anayasaya, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize, ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımız büyük miting için 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, tüm meslek örgütlerini, tüm sivil toplum örgütlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, bilhassa gençlerini Tandoğan Meydanı’na davet ediyorum.