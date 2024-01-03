TİP: Bu bir darbedir, darbecilere geçit vermeyeceğiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasını ‘darbe’ olarak niteledi.

Can Atalay.

AYM, tutuklu TİP milletvekili Atalay hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay bu karara uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM ayrıca yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay yine karara uymadı ve AYM’nin kararının ‘hukuki değerlerden yoksun’ olduğunu savundu.

TİP’in X (eski adıyla Twitter) hesabından karara ilişkin paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yargıtay’ın kararı, Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu sandıkla sağlayamayan Saray Rejimi’nin Anayasa’yı fiilen ortadan kaldırdığının ilanıdır. Bu bir yargı kararı değildir. Darbedir! Darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğiz!”