CHP’nin Can Atalay için ‘olağanüstü toplantı’ talebine ret

CHP’nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme istemiyle TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırma talebi reddedildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Kararı ‘darbe’ olarak tanımlayan CHP, herkesi 14 Ocak’ta Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge davet etmiş, TBMM Genel Kurulu’nu da bu gündemler olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

AA’nın haberine göre Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan CHP’nin talebine olumsuz yanıt geldi.

İçtüzüğün 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında tatil veya ara verme yönünde alınmış bir kararın bulunmadığını belirten Kurtulmuş, ret gerekçesinde şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulunun 26 Aralık 2023 tarihli 47’nci birleşiminde Genel Kurulun 28 Aralık 2023 ile 2, 3, 4, 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde toplanmaması yönünde karar alınmıştır. Dolayısıyla, TBMM’nin hukuken çalışmalarını sürdürdüğü, ihtisas ve araştırma komisyonlarının toplanarak karar alabildikleri bir dönemde TBMM başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM’yi toplantıya çağırması, Anayasa’nın 93’üncü ve İçtüzüğün 7’nci maddelerine göre mümkün değildir.

Anılan tarihlerde toplanmama kararı almış olan Genel Kurulun, İçtüzüğün 54’üncü maddesi uyarınca 16 Ocak 2024 saat 15.00’te toplanacağı malumunuzdur. Bu bağlamda, toplantı için talep ettiğiniz tarih değerlendirilmiş ve toplantı talebine konu genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunun Genel Kurulun 16 Ocak 2024 Salı günkü birleşiminde ele alınabileceği sonucuna varılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenlerle talep ettiğiniz tarihte İçtüzüğün 7’nci maddesi uyarınca toplantı yapılmasına gerek görülmemiştir.”