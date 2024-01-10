Fenerbahçe, Bonucci’yi resmen duyurdu

Fenerbahçe, dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci’yle transfer görüşmelerine başladığını resmen duyurdu.
Dün, Türkiye’de ve dünyada transferleri yakından takip eden gazeteciler Fenerbahçe’nin Bonucci’yle anlaştığını aktarmıştı.
Fenerbahçe de bugün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bonucci’yle resmen görüşüldüğünü açıkladı.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’yle transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.”
Mourinho’nun ‘Harvard’da ders verebilir’ dediği Bonucci Fenerbahçe’yle anlaştı