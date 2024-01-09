Mourinho’nun ‘Harvard’da ders verebilir’ dediği Bonucci Fenerbahçe’yle anlaştı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci’yle anlaştı.

Önde gelen teknik direktörlerden Jose Mourinho, Bonucci için, “Harvard’da stoperlik dersi verebilir” demişti.

Haberi ilk olarak Türkiye ve dünyada transferleri yakından takip eden gazeteciler duyurdu.

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci’yi İstanbul’a getirmek için Union Berlin ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Fesihten sonra uçuş planı yapılacak. https://t.co/JhyaRXyszR — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 9, 2024

Bonucci’nin yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 36 yaşındaki İtalyan stoperle imzalanan sözleşme altı aylık.

🚨🟡🔵 Leonardo Bonucci to Fenerbahçe, here we go! Agreement in place for termination of the contract at Union Berlin.



Bonucci will join Fenerbahçe as free agent on short terms contract valid until June 2024.



Bonucci will travel to Istanbul tomorrow.@TurkishAirlines ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/3AttZ00sUr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2024

Rodrigo Becao’nun sakatlığı ve Alexander Djiku’nun Afrika Kupası’na gitmesi nedeniyle Fenerbahçe ‘acil stoper takviyesi’ arayışındaydı.

Bonucci, top tekniği ve mücadeleci ounuyla öne çıkan bir savunmacı.

Inter ve Milan’da da oynayan İtalyan stoper, son olarak Juventus forması giymiş, geçen yaz Alman takımı Union Berlin’le 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Başarılarla dolu bir kariyer

Viterbese altyapısında yetişen Bonucci, Treviso, Pisa, Genoa ve Bari’de de forma giydi. Milli takımla 121 maça çıkan stoper, sekiz gol kaydetti.

Bonucci ayrıca şu başarılara imza attı:

Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

İtalya Serie A şampiyonluğu

İtalya Kupası şampiyonluğu

İtalya Süper Kupası şampiyonluğu

Mourinho’nun övgüsü

O zamanlar Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United 24 Ekim 2018’de Şampiyonlar Ligi maçında Juventus’a kendi evinde 1-0 yenilmişti. Mourinho, maçın ardından, mağlubiyeti Juventus’un stoperleri Giorgio Chiellini ve Bonucci’nin savunmasına bağlamış ve şöyle demişti: “Chiellini ve Bonucci Harvard Üniversitesi’ne falan gidip stoperlik dersi verebilir. Muhteşemler, tek kelimeyle muhteşemler.”