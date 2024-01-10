Gençler vergisiz cep telefonunda 21 kuruşluk poşete takıldı

Üniversitesi öğrencisi, vergisiz cep telefonu uygulamasından faydalanabilmek için kendisine 9 bin 500 liralık bir telefon aldı. Ama telefon 21 kuruşluk poşetle verildiği için öğrenciye 4 bin 500 lira olan vergi iadesi yapılmadı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu bu konuda kendilerine çok şikayet geldiğini bildirdi.

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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışının yürürlüğe girmişti. Böylece 26 yaşından gün almamış olan gençler, vergiler dahil, nihai satış fiyatı 9 bin 500 liranın altındaki telefon, tablet ve bilgisayarlardan almaya başladı. Alışveriş yapanlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden E-devlet hesaplarıyla giriş yaparak vergi iadesine başvuruda bulunabiliyor. Bakanlığın değerlendirmesinden sonra uygun bulunan başvurular, vergi iadesi olarak öğrencinin IBAN hesabına yatırılıyor.

DHA‘nın haberine göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören Zeynep Ö. 9 bin 500 liraya cep telefonu aldı ve internet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu. Ama başvurusuna faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de yansıtıldığı için olumsuz yanıt geldi: “Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir.”

Zeynep Ö. 21 kuruşluk poşet ücreti nedeniyle 4 bin 500 liralık vergi iadesini alamadı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, bu konuda derneğe birçok şikayetin geldiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Cep telefonu küçük olmasına rağmen, bir poşet içinde sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için, bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş.“

Yılmaz, öğrencilerin bu nedenle mağdur olmaması için yetkililere çağrıda bulundu ve gerekli adımların atılmasını istedi.

Üniversitelilere cep telefonu, internet ve bilgisayar desteği resmileşti