Bir yılda 111 bin esnaf ve sanatkar kepenk indirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TEKS) verileri kullanılarak yapılan hesaplamada 2023’te açılan her 100 yeni esnaf işyerine karşılık 36 işyeri kapandı.

Fotoğraf: AA

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, 2023’te 111 bin 576 iş yerinin kapandığını yazdı. Yani yeni açılanların üçte birinden fazla iş yeri kapandı. En yoğun kapanışların olduğu illerse Yozgat, Gümüşhane, Adana, Erzincan, ve Bursa.

Bakır, önceki yıla göre yeni açılan işyeri sayısı yüzde 5,8 düşerken, kapanan işyeri sayısınınsa yüzde 11,9 arttığını belirtti:

*2022’ye göre yeni açılan esnaf işyeri sayısı 19 bin 461 daha az, kapananların sayısı önceki yılın 11 bin 870 üzerinde gerçekleşti. 2023’te, açılan her 100 yeni esnaf işyerine karşılık 36 işyeri kapandı. TESK’in her yıl toplulaştırarak yayımladığı veriler kullanılarak yapılan hesaplama, açılan-kapanan işyeri dengesinin son üç yılda yeniden bozulduğunu ortaya koydu.

İstanbul ilk sırada

*En büyük nüfusa sahip il olan İstanbul 38 bin 449 adetle açılan ve 14 bin 103 adetle kapanan esnaf işyeri sayısında ilk sırada yer aldı. Yeni açılan işyeri sayısında İstanbul’u 18 bin 156 ile İzmir, 17 bin 908’le Ankara, 17 bin 26 ile Antalya ve 11 bin 838’le Bursa izledi.

*Adana, Manisa, Şanlıurfa, Konya ve Mersin de en çok yeni esnaf işleri açılan ilk on il arasında yer aldı. Kapanan işyeri sayısındaysa İstanbul’un ardından 7 bin 345’le İzmir, 5 bin 713’le Ankara, 5 bin 559’la Bursa, 4 bin 531’le Antalya geldi. Konya, Manisa, Mersin, Aydın, Balıkesir en çok işyeri kapanışı yaşanan on il arasında. Geçen yıl açılan işyerlerinin 141 bin 598’le yüzde 45,1’i ve kapananların da 52 bin 157 ile yüzde 46,7’sinin büyük on ilde olduğu belirlendi.