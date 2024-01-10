44 yıllık suçsuz hapse 25 milyon dolarlık tazminat

ABD’de 44 yıl boyunca haksız yere hapis yatan Ronnie Wallace Long’a 25 milyon dolar tazminat verilecek.

Ronnie Wallace Long. (CBS)

Euronews Türkçe’nin haberine göre Long’un avukatları, 25 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığını söyledi. Anlaşma, Long’tan resmi olarak özür dilemeyi de içeriyor.

Long’un tazminat davası açtığı Concord Şehir Meclisi’nden paylaşılan yazılı açıklamada “Concord şehri, önceki şehir çalışanlarının Long’un haksız mahkumiyetine yol açan önemli hataları ve kasıtlı suiistimallerinin sorumluluğunu kabul ediyor” sözleri yer aldı.

Açıklamada, “Bay Long ve ailesine onlardan alınan her şeyi tam olarak geri verecek hiçbir önlem olmasa da bu anlaşma aracılığıyla geçmişteki yanlışları düzeltmek ve sorumluluğu üstlenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Concord Şehir Meclisinin açıklamasında ayrıca “Long’a, ailesine, arkadaşlarına ve toplumumuza karşı derin pişmanlık duyuyoruz” dendi.

Ne olmuştu?

Şu an 68 yaşında olan siyah adam, beyaz bir kadına tecavüz etmekle suçlandığında henüz gençti.

1976’taki davada tamamı beyazlardan oluşan bir jüri, Long’u hırsızlık ve tecavüz suçlarından mahkum etti. Long 21 yaşındayken iki kez müebbet hapis cezası aldı.

Long’un avukatları, olay yerinden toplanan 40’tan fazla parmak izinin hiçbir zaman paylaşılmadığını ve Long’a ait olmadığını söylemişti.

Ağustos 2020’de federal bir temyiz mahkemesi, yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi. Ardından Long’un mahkûmiyeti iptal edildi ve hapisten çıkarıldı.