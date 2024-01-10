Adrese teslim kadro ilanında ileri aşama: Direkt isim yazıldı

İstanbul Okan Üniversitesi, adrese teslim kadro ilanında ileri giderek direkt isim yazdı.

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Üniversiteler buna rağmen adrese teslim kadro ilanları vermekten geri adım atmıyor. Ancak İstanbul Okan Üniversitesi bunun da ötesine gitti.

Üniversite kadro alımı için Resmi Gazete’de bir ilan yayımladı. İlanda İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği için Prof. Dr. alınacağı belirtildi.

Adayın ‘özel şartlar’ bölümünde otelcilik sektörü, destinasyon yönetimi ve turizm psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olması gerektiği kaydedildi.

Bu şartlara uyan Prof. Dr. Asım Saldamlı’nın bir de isminin yer alması dikkat çekti.