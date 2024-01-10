Rektör, kendine torpil yaptırdığını açıkladı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, diş hekimliği fakültesinden randevu alamadığı için torpil yaptırdığını söyledi.

Nurullah Okumuş. Fotoğraf: Afyon Postası/YouTube

AFSÜ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebiyle bir etkinlik düzenledi. Rektör Okumuş, gazetecilere açıklama yaptı.

Yerel gazete Afyon Postası’nın aktardığına göre Okumuş ‘torpil yaptığını’ söyledi. Okumuş, üniversitenin diş hekimliği fakültesinde randevunun almanın zor olduğunu ve bu nedenle torpile başvurduğunu kaydetti.

Okumuş, şunları söyledi: “Çok rahatlıkla şu anda birçok büyük üniversite ile yarışabilecek durumda akademik kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Diş hekimliği fakültesi… Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken biz de üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız. Peki bu insanlar buraya niye geliyor onu da söyleyeyim. Diş hekimliğinde akademisyen sayısını artırdık. Asistan sayısını artırdık. Diş hekimliği fakültesi açıldı, oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları bize ciddi avantaj sağladı. Bunun sonucunda daha fakültenin açıldığı ikinci-üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi ful kapasite gitmeye başladı. Ful kapasiteyi geçtik en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı randevu alamıyoruz diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var.”