İşsizlik yüzde 9’a yükseldi

Türkiye’de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9’a çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023’e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranıysa 0,4 puan artışla yüzde 9’a çıktı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 11,8.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2023’te bir önceki aya kıyasla 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda yüzde 31,3.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasımda aylık bazda 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 52,9’a geriledi. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,5.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,2 saat azalışla 43,8 saat oldu.

Türkiye genelinde Kasım 2023’e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: