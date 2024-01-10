FIFA, cinsel tacizle suçlanan Marc Overmars’ı cezalandıracak

FIFA, Marc Overmars’ı Ajax futbol şube sorumlusu olduğu dönemde kulüpteki kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu için dünya çapında cezalandıracak.

Fotoğraf: Pim Ras

BBC Türkçe‘den Yusuf Özkan’ın haberine göre Belçika 1’inci Ligi (Pro Leauge) takımlarından Royal Antwerp’in sportif direktörü Overmars bu görevi bırakmak zorunda kalacak.

Ajax’taki görevine 2012’de başlayan Overmars, eski Hollanda milli takım futbolcusu.

Overmars, oyuncular da dahil olmak üzere Ajax kulübündeki birçok kadın personele ‘cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler göndermekle’ suçlandı. Şubat 2022’de Overmars ‘kadın çalışanlara yönelik sınır aşan cinsel davranış’ gerekçesiyle takımdan kovuldu.

Royal Antwerp takımıyla anlaşan Hollandalı Overmars, futbol şube sorumlusu olarak görevine Belçika’da devam etti.

Hollanda Spor Hukuku Enstitüsü (ISR) Marc Overmars’a iki yıl boyunca futboldan uzaklaştırma cezası verdi.

Bu ceza Belçika’da geçerli olmadığı için Overmars, Royal Antwerp’teki yöneticilik görevine devam etti.

Bunun üzerine Hollanda Futbol Federasyonu’nun (KNVB), dosyayı FIFA Disiplin Kurulu’na devretti.

FIFA Overmars’ın cezasının bütün dünya genelinde uygulanacağı bildirildi. Royal Antwerp kulübü, FIFA’nın kararını inceledikten sonra bir açıklama yapacağını duyurdu.