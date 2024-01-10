Kadıköy’de gol yağmuru: 7-1

Konyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, 7-1’lik bir skorla kazandı.

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Sarı lacivertliler, Süper Lig’in 16’ncı hafta erteleme maçında Konyaspor’la mücadele etti.

Ligin 19’uncu haftasında İstanbulspor’a konuk olan Fenerbahçe, 5-1’lik bir galibiyet elde etmişti.

Sarı lacivertliler bu akşam da maçı 7-1’lik gibi bir üstünlükle tamamladı.

Fenerbahçe’nin gollerini Edin Dzeko (3), Szymanski, Mert Müldür, Michy Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) kaydetti.

Konyaspor’daysa Guillerme 90’ıncı dakikada fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe böylece puanını 50’ye çıkararak liderliği korudu. Konyaspor’sa 18 puanda kaldı.