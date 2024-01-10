Türkiye’de bir popo kaldırma ameliyatı daha ölümle bitti

Britanya’dan Türkiye’ye kalça büyütme (Brezilya tipi popo kaldırma – BBL) ameliyatı için gelen 26 yaşındaki Demi Agoglia, operasyondan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Britanya’nın Manchester kentinde yaşayan üç çocuk annesi Agoglia, geçen hafta perşembe günü İstanbul’da ameliyat oldu.

Independent‘ın aktardığına göre Agoglia, ülkesine dönmeden birkaç saat önce göğüs ağrılarından şikayet etmeye başladı. Operasyonun yapıldığı kliniğe geri dönmek için taksiye binen Agoglia kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Doktorların ameliyatının başarılı geçtiğini söylediği Agoglia’nın, yağ embolisi nedeniyle kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Agoglia’nın ailesi, kalça ameliyatı olmaması için kendisini ikna etmeye çalıştıklarını belirtti. Ağabeyi Carl, ameliyat için Türkiye’ye gitmeyi düşünenleri “Yapmayın!” diyerek uyardı.

Agoglia’nın erkek arkadaşının hala Türkiye’de olduğunu ve adli tıp raporunu beklediğini anlatan Carl, şunları söyledi: “Olanlar çok trajik. Şoktayız. Ameliyat için İstanbul’a gitti. Daha önce de dişlerini yaptırmak için gitmişti. Sevgilisinin dönmeden önce ölüm belgesine ihtiyacı var. Eğer operasyon için Türkiye’ye gitmeyi düşünüyorsanız, gitmeyin derim!”

Araştırmalara göre, Türkiye’de 3 bin 500 sterlin (yaklaşık 134 bin lira) Britanya’daysa 10 bin sterlin (yaklaşık 382 bin lira) karşılığında yapılan BBL ameliyatı tüm estetik operasyonlar arasında en yüksek riski taşıyor.

2019 yılında da Norfolk’tan gelen 31 yaşındaki Melissa Kerr, İstanbul’da BBL ameliyatı sırasında hayatını kaybetmişti