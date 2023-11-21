Türkiye’de popo kaldırma ameliyatı ölümle bitti; Britanya hükümeti harekete geçti

Britanya hükümeti, bir vatandaşının Türkiye’de popo kaldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Yetkililer medikal ve kozmetik turizmini görüşmek için Türkiye’deki muhataplarıyla bir araya gelecek.

Fotoğraf: BBC

31 yaşındaki Melissa Kerr, 2019’da İstanbul’daki Medicana Kadıköy Hastanesi’nde kalça büyütme (Brezilya tipi popo kaldırma – BBL) ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.

Norfolk’ta ikamet eden Kerr’in ölümünden sonra soruşturma başlatıldı. Soruşturmada BBL sırasında Kerr’in akciğerlerine pıhtı attığı belirlendi.

Adli tıp uzmanı Jacqueline Lake Kerr, soruşturma kapmasında hazırladığı raporda, Britanya hükümetinin Kerr’i yeterince bilgilendirilmediğini yazdı: “Bu tür prosedürler için yurt dışına seyahat eden vatandaşlar için tehlike devam ediyor. Daha iyi bilgilendirme yoluyla gelecekteki ölümlerin önlenebileceği görüşündeyim.”

Britanya Sağlık Bakanı Maria Caulfield rapor üzerine hükümetin konuyu ‘ciddiye aldığını’ söyledi. Caulfield bakanlık yetkilileriyle beraber ‘mevkidaşlarıyla görüşmek üzere kısa süre içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini’ de belirtti.

Medicana yetkilisi ‘üzüntü duyduklarını’ söyledi: “Kerr’in 2019’da Türkiye’deki hastanelerimizden birinde geçirdiği ameliyat sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar sonucunda trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk.”

Yetkili ‘Kerr’in yeterince bilgilendirilmediği‘ iddialarını reddetti: “Kerr, ölümüne yol açan nadir komplikasyon da dahil olmak üzere riskleri anladığını teyit eden çeşitli onay formları imzaladı.

Medicana, en yüksek klinik bakım ve hasta güvenliği standartlarını sağlamaya kararlıdır. Süreçlerimiz sürekli olarak gözden geçirilmekte ve Türk sağlık hizmetlerinin itibarını ve bütünlüğünü korumak için gerekli görülen değişiklikleri yapmak üzere bakanlıkla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

İlk değil

Ağustos 2020’de üç çocuk annesi bir kadın Türkiye’de liposuction (yağ aldırma ameliyatı) yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmişti.