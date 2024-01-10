Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

Kentsel dönüşümde verilen kira desteği fiyatları artırıldı.

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Mart 2023’te kentsel dönüşüm için verilen destek, İstanbul’da 3 bin 500 lira, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500, diğer illerde 2 bin lira olmuştu. İstanbul’da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasındaysa kira desteği 5 bin 250 TL olarak duyurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın web sitesindeki bilgilere göre 2024’teki kira destekleri şöyle:

İstanbul’da 5 bin 500 lira

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 4 bin 500 lira

Diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 lira

Diğer şehirlerdeyse 3 bin lira

Kiracı ve konutta oturma hakkı bulunan kişiler için de bir defaya mahsus ödeme yapılacak.

Kiracılar için ödemeler şöyle:

İstanbul’da 11 bin lira

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 9 bin lira

Diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 lira

Diğer şehirlerde 6 bin lira

Sınırlı ayni hak sahibine yapılacak ödemelerse şöyle: