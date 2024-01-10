Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı

Kentsel dönüşümde verilen kira desteği fiyatları artırıldı.
Mart 2023’te kentsel dönüşüm için verilen destek, İstanbul’da 3 bin 500 lira, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500, diğer illerde 2 bin lira olmuştu. İstanbul’da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasındaysa kira desteği 5 bin 250 TL olarak duyurulmuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın web sitesindeki bilgilere göre 2024’teki kira destekleri şöyle:
- İstanbul’da 5 bin 500 lira
- Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 4 bin 500 lira
- Diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 lira
- Diğer şehirlerdeyse 3 bin lira
Kiracı ve konutta oturma hakkı bulunan kişiler için de bir defaya mahsus ödeme yapılacak.
Kiracılar için ödemeler şöyle:
- İstanbul’da 11 bin lira
- Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 9 bin lira
- Diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 lira
- Diğer şehirlerde 6 bin lira
Sınırlı ayni hak sahibine yapılacak ödemelerse şöyle:
- İstanbul’da 27 bin 500 lira,
- Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 22 bin 500 lira,
- Diğer büyükşehirlerde 18 bin 750 lira
- Diğer şehirlerde 15 bin lira