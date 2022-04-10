Akşam Postası / 10 Nisan 2022

Polisin ‘Beynine sıkarım’ dediği motokurye: Şikayetçi oldum
İzmir’de polisin, “İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” dediği motokurye şikayetçi olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Kadıoğlu: İlaç yazdığım hasta, keçi boynuzunu soruyor
Türk Androloji Derneği’nin araştırmasına göre Türkiye’deki 40 yaş üzeri erkeklerde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) oranı yüzde 33. Başka bir deyişle, 40 yaş üzerinde yaklaşık 6 milyon erkek sertleşme sorunu yaşıyor.
AKP’den bir asgari ücret mesajı daha: Gerekirse müdahaleden çekinmeyiz
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ‘gerekirse’ asgari ücrete müdahale etmekten çekinmeyeceklerini söyledi.
Muhalefet komisyonu kurdu: Çalışmalar başlıyor
Altı muhalefet partisinin genel başkanlarının DEVA Partisi’ndeki ikinci buluşmasında alınan kararla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışmak üzere kurulan komisyonun üyeleri belirlendi.
Marmara’da hava sıcaklığı düşüyor: İstanbul’da yağmur var
Meteoroloji, Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar düşebileceğini bildirdi.
CHP’li Toprak’a göre Türkiye’deki muhalefet Macaristan’dakilerin hatasına düşmedi
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, anketlerden çıkanın değil ‘gemiyi sağ salim limana ulaştıracak kaptanı bulmanın’ önemli olduğunu belirtti.
Münevver Karabulut’un babası: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını istedi.
Ukrayna: Rusya 19 bin 300 asker kaybetti
Ukrayna, ülkeye yönelik işgal harekatı başlatan Rusya’nın 19 bin 300 askerinin öldüğünü bildirdi.