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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Nisan 2022


Polisin ‘Beynine sıkarım’ dediği motokurye: Şikayetçi oldum

Görsel: Twitter

İzmir’de polisin, “İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” dediği motokurye şikayetçi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kadıoğlu: İlaç yazdığım hasta, keçi boynuzunu soruyor

Türk Androloji Derneği’nin araştırmasına göre Türkiye’deki 40 yaş üzeri erkeklerde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) oranı yüzde 33. Başka bir deyişle, 40 yaş üzerinde yaklaşık 6 milyon erkek sertleşme sorunu yaşıyor.


Aday tartışmaları ve muhalefetin zor tercihi

AKP’den bir asgari ücret mesajı daha: Gerekirse müdahaleden çekinmeyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ‘gerekirse’ asgari ücrete müdahale etmekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Kriz enflasyon sarmalında iş görüşmesi: Ne kadar para isteyeceksiniz?

Muhalefet komisyonu kurdu: Çalışmalar başlıyor

Altı muhalefet partisinin genel başkanlarının DEVA Partisi’ndeki ikinci buluşmasında alınan kararla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışmak üzere kurulan komisyonun üyeleri belirlendi.

Psikolog Budak Köse: Ergen kız çocukları cinsel kimlikleriyle ilgili karmaşa yaşıyor

Marmara’da hava sıcaklığı düşüyor: İstanbul’da yağmur var

Meteoroloji, Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar düşebileceğini bildirdi.

Mutluluğun üzerine bırakılan zehir…

CHP’li Toprak’a göre Türkiye’deki muhalefet Macaristan’dakilerin hatasına düşmedi

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, anketlerden çıkanın değil ‘gemiyi sağ salim limana ulaştıracak kaptanı bulmanın’ önemli olduğunu belirtti.

Haddini aşan nokta

Münevver Karabulut’un babası: Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını istedi.

Ukrayna: Rusya 19 bin 300 asker kaybetti

Ukrayna, ülkeye yönelik işgal harekatı başlatan Rusya’nın 19 bin 300 askerinin öldüğünü bildirdi.

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Haddini aşan nokta

Şimdi, bu tırnağın içindeki nokta nereden çıktı?! Eski kitaplarda da rastlanıyor bu kullanıma, ama bugünkü kadar yaygın değil. Zaten on yıl önce de bu kadar yaygın değildi…

Kriz enflasyon sarmalında iş görüşmesi: Ne kadar para isteyeceksiniz?

Geçen ay yakın çevremden üç kişi iş görüşmesi yaptı. İlginçtir, telaffuz ya da teklif edilen rakamlar, üçünde de iki uçlu duygular uyandıran cinstendi: “Bu hayat pahalılığında bu kadar az paraya çalışılır mı” ile “Bu krizde iş bulmuşum kabul etmemek olur mu” arasında gidip gelen keskin bir kararsızlık duygusu.