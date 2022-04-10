Derbide kazanan Fenerbahçe

Süper Lig’in 32’nci haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde ikinci sıraya yükseldi.

Fotoğraf: AA

Ülker Stadı’nda oynanan müsabakaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 26’ncı dakikada Miha Zajc’ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 68’nci dakikada Serdar Dursun’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde 56 puanla üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe, puanını 59’a yükselterek Konyaspor’un önüne geçti ve ikinci sıraya yerleşti.

Bu sezon ilk kez dört maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Ligdeki ilk üç maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi altı, yedi ve sekizinci haftalarda da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27’nci haftalarda üst üste üç galibiyet alan Fenerbahçe, dördüncü karşılaşmasında Trabzonspor’la berabere kalmış ve dört maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçından sonra sırasıyla Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor’u yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı da yenerek ilk kez dört maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başardı.

Ligde son sekiz maçta yedi galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig’de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son sekiz müsabakada yedinci galibiyetini alırken, bir kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.

Kadıköy’de dört maç sonra Galatasaray galibiyeti

Fenerbahçe, Süper Lig’de Galatasaray’ı Kadıköy’de dört maç sonra yendi.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı’nda Galatasaray’a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016’da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie’nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, daha sonra Kadıköy’de Galatasaray’la dört derbide iki mağlubiyet ve iki beraberlik kaydetmişti.

Sarı-lacivertliler, dört maç aranın ardından Kadıköy’de Galatasaray’a karşı aynı skorla galip geldi.

Serdar Dursun onuncu golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin santrforu Serdar Dursun, ligde 10’uncu golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında katılan Serdar, 14’ü 11’de 27 maça çıkarken 10 gol atma başarısı gösterdi.

Serdar ayrıca sarı-lacivertli formayla ilk derbi golüne de imza attı.

İrfan Can cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.

Galatasaray maçı öncesinde üç sarı kartı bulunan İrfan Can, müsabakaya kart ceza sınırında çıkmıştı.

Karşılaşmanın 63’üncü dakikasında sarı kart gören 26 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçında cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Arda Güler 84’te sahada

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler, 84. dakikada oyuna girdi.

Son dönemde gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan 17 yaşındaki oyuncu, ilk derbi maçına çıktı.